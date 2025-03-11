Belediyenin sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, BUSKİ ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, Kestel ilçesi Esentepe Mahallesi’nde toplam 3 bin 500 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 2 bin metre uzunluğunda yağmur suyu iletim hattı imalatının devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, Osmangazi ilçesinin farklı mahallelerinde de altyapı güçlendirme faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi. Ekipler, 1.300 metrelik kanalizasyon ve yağmur suyu iletim hattı imalatını eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor.