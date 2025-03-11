Belediyenin sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, BUSKİ ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde çalıştığı vurgulandı.

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Açıklamada, Kestel ilçesi Esentepe Mahallesi’nde toplam 3 bin 500 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 2 bin metre uzunluğunda yağmur suyu iletim hattı imalatının devam ettiği bildirildi. 

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Öte yandan, Osmangazi ilçesinin farklı mahallelerinde de altyapı güçlendirme faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi. Ekipler, 1.300 metrelik kanalizasyon ve yağmur suyu iletim hattı imalatını eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ