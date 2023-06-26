Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için gerekli olan tüm tedbirleri aldı. Büyükşehir Belediyesi, OSKİ, Zabıta ile Mezarlıklar ve Cenaze hizmetleri kapsamında bayram tatili boyunca hangi hizmetlerin verileceği konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.ORDU (İGFA) - Vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alındığının ifade edildiği açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin bayram öncesi ve bayram tatili boyunca halkın sağlığı ve huzurunu ilgilendiren konularda kontrollerini aralıksız sürdürecekleri ve kendilerine gelecek istek ve şikâyetleri anında değerlendirecekleri belirtildi.

ZABITA 100 PERSONEL İLE SAHADA OLACAK

Zabıta ekipleri bayram öncesinde iş yerlerinde ruhsat, iş yeri fiziki durumu, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihi konularında denetimler yaptı. Denetimler kapsamında işletmelere halk sağlığının önemi konusunda açıklamada bulunan ekipler, kurallara uyan iş yerlerine teşekkür ederken uymayan işletmelerin ise takipçisi olacakları belirtildi. Kurban Bayramı süresince 100 personel ile saha da olacak olan Zabıta, denetimleri 7/24 sürdürecek. Vatandaşlar şikâyetleri “153 Zabıta Şikâyet Hattı’nı ve 444 10 52 No’lu telefonu arayarak bildirebilecek.

MEZARLIKLARDA KUR’AN-I KERİM OKUNACAK

Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesinde kendi sorumluluğunda bulunan mezarlıklarda genel bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. 19 ilçe şehir mezarlıklarında da Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunacak.

7/24 CENAZE HİZMETİ VERİLECEK

Kurban Bayramı boyunca Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 19 ilçede cenaze hizmetlerinin devam edeceğinin belirtildiği bilgilendirmede, “Büyükşehir Belediyemiz bayram boyunca cenaze ve itfaiye hizmetlerinde de gerekli önlemleri almıştır. Cenaze hizmetleri konusunda vatandaşlarımız ALO 188 hattını arayabilir ya da ilgili ilçede görevli olan personellerimize ulaşabilir, Büyükşehir Belediyemizin (0452) 234 86 98 No’lu telefonunu arayarak bilgi alabilir. Vatandaşlarımız hastane, özel sağlık kuruluşları, adli tıp veya aile hekimlerinden almış oldukları Ölüm Belgesini (Defin Ruhsatı) getirdikleri takdirde birimlerimizde görevli personellerimiz kendilerine yardımcı olacaktır” açıklaması yapıldı.

CENAZE HİZMETLERİ İÇİN HİÇBİR ÜCRET ALINMIYOR

Yapılan açıklamada, il sınırları içerisinde verilen cenaze hizmetlerinde cenaze yıkama, kefen, mezar tahtası ve cenaze nakillerinden ücret alınmadığı ve bu hizmetlerin Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı belirtildi.

OSKİ 274 PERSONEL İLE MESAİ YAPACAK

Kurban Bayramı süresince OSKİ’ye bağlı 274 personel abonelere hizmet vermeye devam edecek. Herhangi bir sorun yaşayan aboneler 185 ihbar hattına arayarak şikâyetlerini iletebilecek. İçme suyu ve kanalizasyon arızalarının onarımı için nöbetçi ekipler tatil boyunca görevlerinin başında olacak.