Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, belediye bünyesinde çalışan tüm personellere acil durum eğitimi verdi.

İş esnasında yaşanabilecek yangın vakalarına karşı nasıl müdahale edileceğini öğrenen personel, gerçekleştirilen tatbikatlarla ateşe müdahale etmenin tekniklerini ve kurallarını öğrendi. Kurum içi acil müdahale bilincinin aşılandığı eğitimlere farklı periyotlarla tüm çalışanlar katıldı. Teorik eğitim kurumun meclis salonunda gerçekleştirilirken yangına müdahale ise belediye binası önünde yapıldı. Öte yandan eğitim çerçevesinde personel ve alanında uzman itfaiyeciler arasında soru ve cevap ortamı da oluştu. Eğitimler çerçevesinde yangın tüpünün kullanımı, görev dağılımı tekniği, yangına müdahale yöntemleri işlendi. Önemli bilgilere sahip olan çalışanlar, eğitim sonunda katılım ve başarı belgesi aldı.