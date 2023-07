Her geçen gün artan girdi maliyetleri altında üreticiyi ezdirmemek için Büyükşehir’in hayata geçirdiği projelerden Alıç Fidanı Dağıtım Projesi ile Badem Fidanı Dağıtım Projesi’nden yararlanan üreticiler, ektikleri fidanların meyvelerini vereceği ve gelir elde edecekleri günü iple çekiyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kırsal bölgelere ve tarıma yönelik destekleriyle, Türkiye’de örnek teşkil eden projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Vahap Seçer’in, ekonomik kalkınmanın temel taşı olarak gördüğü tarıma yönelik hayata geçirdiği projelerle adından sıklıkla söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, üreticinin her anında yanında olmaya devam ediyor. Her geçen gün artan girdi maliyetleri altında üreticiyi ezdirmemek için Büyükşehir’in hayata geçirdiği projelerden Alıç Fidanı Dağıtım Projesi ile Badem Fidanı Dağıtım Projesi’nden yararlanan üreticiler, ektikleri fidanların meyvelerini vereceği ve gelir elde edecekleri günü iple çekiyor. Fidanları dağıtmakla da yetinmeyen Büyükşehir, üreticilerin verimli bir üretim yapabilmeleri için de ürün yetiştirme konusunda alanında uzman personelle destek oluyor. Silifke ilçesinde Alıç Fidanı Dağıtım Projesi’nden ve Gülnar ilçesinde ise Badem Fidanı Dağıtım Projesi’nden yararlanan üreticiler, ektikleri fidanlara gözü gibi bakıyor, üretimi daha verimli hale getirmenin yollarını da Büyükşehir ile öğreniyor.

Özdemir: “493 üreticiye 12 bin 430 adet alıç fidanı dağıtıldı”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürlüğü personeli Hasan Özdemir, projeler hakkında bilgi vererek, “3 yıldır 11 ilçemizdeki 120 mahallemizde, 493 üreticimize 12 bin 430 adet alıç fidanı dağıttık. Sadece Silifke ilçemizde 148 üreticimize 4 bin 237 adet alıç fidanı desteğinde bulunduk. Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanan yüzde 50 hibe desteği ve Başkanımız Vahap Seçer’in tarımsal üretime destek vermesi, bize bu çalışmalarımızda güç kattı” diye konuştu. Üreticinin her anında yanlarında olduklarını belirten Özdemir, “Yetiştiricilikte nasıl teknik yetiştirme desteği sunuyorsak, pazarlamada da yönlendirme ve teşvik desteklerimiz olacaktır. Üreticilerimizi bundan sonraki süreçte kârlı ve güzel üretim faaliyeti beklemektedir” dedi.

“Gülnar ilçemizi potansiyel badem üreticisi ilçe konumuna getireceğiz”

Alıç fidanlarından sağlanan meyvelerin pazarlama olanaklarının çok geniş olduğuna dikkat çeken Özdemir; alıçın kendisinin yaş ve kuru meyve veya alıç sirkesi olarak, çiçek ve yapraklarının ise aromatik bitki olarak pazarlanabileceğini belirtti.

Badem Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında ise 23 bin 400 adedi Gülnar’da olmak üzere, toplam 9 ilçedeki 93 mahallede 34 bin 200 adet badem fidanı dağıtıldığını belirten ve özellikle Gülnar’da badem fidanı talebinin oldukça fazla olduğunu söyleyen Özdemir, “Talepler olduğu müddetçe, Büyükşehir Belediyesi olarak bu taleplerin karşılanmasında devamlılık sürdürülecektir. Bu bağlamda Gülnar ilçemizi potansiyel badem üreticisi ilçe konumuna getirme yönünde, üreticilerimize hem üretim hem pazarlama yönünde gerekli her türlü destek bundan sonraki süreçte de verilmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir sayesinde 60 liralık fidanların maliyeti 20-25 liraya düştü”

Alıç Fidanı Dağıtım Projesi’nden yararlanan Silifkeli üreticilerden Nusret Yıldırım, alıç fidanlarının kendilerine büyük bir gelir kaynağı olduğunu söyleyerek, “Alıçlarımız maşallah çok iyi verim yaptı. Büyükşehir’in köylülere bir desteğidir ve bundan dolayı memnunuz. Ekonomik olarak da bize katkısı oldu. Fidan dışarıda 60 liraysa, Büyükşehir sayesinde bize maliyeti 20-25 lira oldu” dedi.

Silifkeli üretici Hikmet Yıldırım ise, “Büyükşehir fidanlarımızı getirdi ve arazimize ektik. Fidanlar yüzde 100 kaliteli ve araziye uyum sağladı. Büyükşehir’deki mühendis arkadaşlarımızın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, ağaçlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Güzel bir verim aldık” diye konuştu. Daha önce alıç üretiminin olmadığını belirten Yıldırım, “Büyükşehir Belediyesi sayesinde yöre halkı da bahçe kurmaya başladı. Tarıma ve ileriye dönük bir yatırım bu” ifadelerini kullandı.

“Bu üretim ailelere ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacak”

Badem Fidanı Dağıtım Projesi’nden yararlanan Gülnarlı üretici Adil Başbağ, tarımsal üretimin durma noktasına geldiği Gülnar’a Başkan Seçer’in destek vermesinin çok değerli olduğunu söyledi. Başbağ, “Üretim olmadan yaşam olmuyor. İllaki üretmek zorundayız. Yüzde 50 hibe ile bize fidanlarımızı verdiler. Badem fidanlarını diktik ve yetiştirmeye başladık. Fidanlarımız daha iki yaşında. Bu üretim ailelere ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacak. Sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

Gülnarlı üretici Emin Tuncer ise, “Fideleri Büyükşehir bize hibeli verdi. Biz de buraya diktik. Şu anda ikinci yıldayız ve inşallah devamı da gelecek. Meyvesini satarak gelir elde edeceğiz, ekmeğimizi çıkaracağız” derken, Mahmut Tuncer de projenin ekonomik olarak kendilerine katkı sağladığını vurgulayarak, “Emekliyim. Maaşım yetmediği için, bunlardan da faydalanmak istiyoruz. Şimdi gelmeye başladılar. Bize de yardımcı olacaklar. Bilmediklerimizi öğrenmiş olacağız. Daha iyi olacak” diye konuştu.