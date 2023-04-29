Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’ne bağlı ekipler, kent genelinde yol ve asfalt çalışmalarına devam ediyor. Kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak çalışma yürüten Büyükşehir ekipleri, deforme olmuş yolları yenileyerek, konforlu ve güvenli bir şekilde vatandaşların hizmetine sunuyor.MERSİN (İGFA) - Ekipler, çalışmalar kapsamında geçtiğimiz günlerde Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'nde yol ve asfalt çalışması başlatmıştı. Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ile İsmet İnönü Bulvarı arasındaki 1 km uzunluğundaki eski ve deforme olmuş yolda ilk olarak freze çalışması yapan ekipler, hemen sonrasında asfalta hazır hale getirdi. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu ve ulaşımda önem arz eden caddede devam eden çalışmalarda zemin ve alt temel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine geçen ekipler, yolu kısa sürede yenileyerek vatandaşların kullanımına sundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent ulaşımında önem arz eden noktalarda yol ve asfalt çalışmalarına plan ve program dahilinde devam edecek.