Denizli Büyükşehir Belediyesi, eski Honaz yolu olarak bilinen Karakurt Mahallesi ile Honaz ilçesinin Ovacık Mahallesi arasındaki 8 kilometrelik yolu asfaltlayarak daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Asfaltlama çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, göstermiş oldukları sabır ve destekten dolayı tüm vatandaşlara teşekkür etti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin eski Honaz yolu olarak bilinen Pamukkale ilçesinin Karakurt Mahallesi ile Honaz ilçesinin Ovacık Mahallesi arasındaki yolda yaptığı asfaltlama çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni ve beraberindekiler eşlik etti. Toplam 8 kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde düzenlenen yolda bir süre asfalt dökümünü inceleyen Başkan Zolan, çalışanlara kolaylıklar diledi. Başkan Osman Zolan, güzergahtan araçlarıyla geçen vatandaşlarla da selamlaşarak düzenlemesi yapılan yolun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Başkan Zolan yaptığı açıklamada Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentin dört bir tarafında ihtiyaç olan ulaşım yatırımlarını hayata geçirdiğini belirterek, yaz sezonunda tamamlanmak üzere 500 kilometrelik asfalt yol hedefi için gayret ettiklerini ve çalışmaların da sonuna geldiklerini söyledi.

Daha güvenli ve konforlu

Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli’nin çıkışında yer alan Honaz ilçesinin Ovacık Mahallesi ile Pamukkale ilçesinin Karakurt Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan yolun zamanla yıprandığını, konforunun bozulduğunu ve ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanamadığını anlatan Başkan Zolan, “Trafik yoğunluğu artan bu yolumuzu genişletip güvenli ve konforlu bir hale getirdik. Yolumuzu buradaki trafik yoğunluğunu kaldıracak en güzel hale getirdik. Allah’ım kazasız belasız kullanmayı, Denizli’mize en güzel hizmetleri yapmayı nasip eylesin” dedi.

“Gece gündüz çalışıyoruz”

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gece gündüz çalışıyoruz. Sağ olsun vatandaşlarımız da bize her zaman destek oluyor. Bize her zaman sevgilerini gösteriyor, her zaman işimizi en iyi şekilde yapma konusunda bizi motive ediyorlar. Tüm vatandaşlarımıza bu çalışmalarda göstermiş oldukları sabır ve desteklerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize olan güvenlerini boşa çıkarmamak ve başlarını öne eğdirmemek için doğru işlerin peşinde gece gündüz çalışarak yolumuza devam ediyoruz.”