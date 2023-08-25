Erkekler Hentbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı ligin yeni ekibi Konya BBSK’ı konuk edecek. 27 Ağustos Pazar günü saat 16.00’da başlayacak mücadele Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı Erkekler Hentbol Süper Ligi’nin ilk haftasında ligin yeni ekibi Konya BBSK’ı konuk edecek. 27 Ağustos Pazar günü saat 16.00’da başlayacak mücadele Türkiye Hentbol Federasyonu Youtube hesabından canlı yayınlanacak. Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma ücretsiz takip edilebilecek. Bu yıl hem Aveupa’da hem de Süper Lig’de mücadele edecek Büyükşehir, sezona taraftarı önünde galibiyetle başlamak istiyor.