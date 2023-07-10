Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı 25 yaşındaki Hırvat sağ oyun kurucu Dragan Pavlovic’i kadrosuna kattı.

Bu yıl Sakarya’yı hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de temsil edecek olan Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı yeni sezon öncesi son transferini gerçekleştirdi. Büyükşehir son olarak Avusturya takımı HSG XeNTiS Brnbach/Köflach forması giyen 25 yaşındaki Hırvat sağ oyun kurucu Dragan Pavlovic’i kadrosuna kattı. Savunmadaki mücadelesi, yüksek yüzdeli uzaktan atışları ve asistleri ile yeni sezonda Büyükşehir forması giyecek Pavlovic, takımın bu sezon ikinci yabancı transferi oldu.