Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin uzun yıllardır sürdürdüğü Benim Mahallem projesi kapsamında düzenlenen Cankurtaran Yaz Kampı yeni sezona “Merhaba” dedi. Kadın, genç ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği kampa katılanlar bir yandan eğlenirken diğer yandan eğitim çalışmalarına katılıyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Benim Mahallem Projesi kapsamında ilk kez 2017 yılında düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Cankurtaran Yaz Kampı yeni sezona “Merhaba” dedi. Kadın, genç ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği Cankurtaran Yaz Kampı düzenlenen ilk programda misafirlerini ağırladı. Cankurtaran Mesireliğinde düzenlenen programda Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Bağbaşı, Kervansaray ve Zeytinköy Mahallesi’nden kampa katılan kadın ve çocuklar yer aldı. Davetlilere ilk olarak Denizli İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince temel sağlık, AFAD Denizli İl Müdürlüğü uzmanlarınca da afet yönetimi konularında bilgi verildi. Seminerlerin yanı sıra serbest zamanda sohbet edip eğlenme imkanı bulan kadınlara DENMEK eğitmenleri tarafından geleneksel el sanatları kursları tanıtıldı. Kadınlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Kursları eğitmenlerinin katılımıyla zumba yaparken, çocuklar ise geleneksel oyunlarla gönüllerince bir gün geçirdi.

Yaz kampı gelenekselleşti

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda etkinlik ve programlar düzenlemeye devam ettiklerini belirtti. “Benim Mahallem projesi kapsamında bugüne kadar binlerce hemşehrimize ulaştık” diyen Değirmenci, şöyle konuştu: “Cankurtaran Yaz Kampımız artık gelenekselleşen bir hale geldi. Burada başta hanım kardeşlerimiz olmak üzere gençlerimiz ve çocuklarımız hem birbirinden kıymetli konuklarımızın sunumlarıyla birçok bilgiyi öğreniyor, hem de sosyalleşerek gönüllerince eğlenme imkanı buluyor. Mahalle meclislerimizin daha da güçlenerek devam etmesine katkı sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan olmak üzere tüm muhtarlarımıza, kadınlarımıza ve yürütme kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.