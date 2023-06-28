Mersin hem turistik hem de doğal güzelliklere sahip olması sebebiyle, her mevsim insanların tercih ettiği kentlerden biri oluyor. Bu kapsamda yaz mevsimiyle birlikte nüfus yoğunluğu artan kırsal yerleşkelerde otobüs seferlerini artıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, yolcuların daha rahat ve konforlu seyahat etmelerini sağlıyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren belediye otobüsleri, Gözne, Ayvagediği, Arslanköy ile Çamlıyayla, Erdemli, Taşucu ve Gülnar gibi birçok bölgeye seferlerini artırdı.

Demir: “Yaz mevsimi sebebiyle kırsala sefer sayılarını artırdık”

Yaz mevsimine girilmesi ve okulların da tatil olması sebebiyle kent merkezindeki nüfusun, yaylalara veya ilçelerdeki sahillere doğru yöneldiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, “Mersin çok sıcak bir iklime sahip olduğundan dolayı, vatandaşlarımız yazın kent merkezinden kırsal kesimlere ve sahil bandına gidiyor. Bu yüzden şehir merkezindeki yolcu yoğunluğu da azalıyor” diye konuştu.

Yazın nüfus yoğunluğu artan kırsal alanlara ve kent merkezine uzak olan sahil bandına yolcu taşıyan otobüslerin seferlerini artırdıklarını kaydeden Demir, “Alınan yeni otobüslerle güçlendirdiğimiz toplu taşıma araçlarımızın hem hafta içi, hem de hafta sonu hizmet verecek şekilde sefer sayısını artırdık. Böylelikle, vatandaşlarımızın yaylalara ulaşımının daha rahat ve konforlu gerçekleşmesinin de önünü açtık” dedi.