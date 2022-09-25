Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15.’si gerçekleştirilen Sokak Oyunları Şenliği, unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarını çocuklarla buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çocukların oyunlarına eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını tekrar gündeme getirmek ve yaşatmak, çocuklar arasındaki sosyal iletişimi artırmak amacıyla düzenlediği Sokak Oyunları Şenliği’nin 15’incisi Yunuseli Havaalanı’nda yapıldı. Alana kurulan oyun istasyonlarında çocuklar, istop, saklambaç, dokuztaş, yakan top, balık ağı, don ateş, körebe, cilli, mendil kapmaca ve ip atlama gibi oyunları hem öğrendi hem oynadı. Alandaki istasyonları gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, izlemekle yetinmeyip, çocuklarla birlikte oyun oynadı. Yakan top, cilli, çivili tahtada maç oyunlarına katılan Başkan Aktaş, ip atlayarak çocuklarla birlikte keyifli bir geçirdi. Çocuklar kadar ailelerinin de keyifli zaman geçirdiği etkinliğe, Rafadan Tayfa ve Karizma Show gösterileriyle Gönül Yeprem ve Sazlambaç grubu da şarkılarıyla renk kattı.

Günümüzde çocukların yoğun olarak teknolojiyle hemhal olduğunu, sokaktan ve oyundan uzaklaştığını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Oysa çocukların gelişimi için oyunun çok büyük önemi var. Sokak Oyunları Şenliğimizle çocukları bilgisayardan uzaklaştırmayı ve anne babalarıyla hoşça vakit geçirmelerine imkan sağlamayı arzu ediyoruz. Bu sayede çocuklarımız arasında planlı çalışma, yardımlaşma, dayanışma ve arkadaşlarıyla ortak bir şeyler yapabilme duygusunu geliştirmek istiyoruz. Ayrıca hayal gücünün gelişiminde de sokak oyunlarının önemli bir işlevi var. Ailelerimizin yoğun bir katılımı söz konusu. Toplam 55 sokak oyunu istasyonu ve 15 atölye çalışması ile her yaş gurubunun ilgi duyacağı alanlar oluşturduk. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Şenlik çocuklar kadar aileleri için de oldukça keyifli geçti. Bazı istasyonlarda oyunlar anne baba katılımıyla yapılırken, anneler ip atlama oyununda ip sallayarak, çocuklarına eşlik etti.