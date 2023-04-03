Engelli vatandaşların sosyal hayatın her alanında aktif olarak rol alabilmesi için farklı projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, belediye hizmet birimlerine gelen işitme engelli vatandaşlarla daha etkili iletişim kurulabilmesi için güvenlik personeline işaret dili eğitimi veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmetlere erişimin önündeki engelleri kaldırıyor. Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerine gelen işitme engelli vatandaşlara daha etkili hizmet verilebilmesi amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan personele yönelik işaret dili eğitimi düzenlendi. BUSMEK Türk İşaret Dili Eğitmeni Emel Camfener tarafından verilen eğitimler her hafta Pazartesi ve Salı günleri gerçekleştirilecek. HABER MERKEZİ