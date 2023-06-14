Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne ait türkülerin seslendirileceği ücretsiz konser, 16 Haziran Cuma akşamı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen konser zincirlerini sürdürüyor. Belediye Konservatuvarı, şimdi de güneydoğu bölgesinin en güzel türkülerinden derlenen “Şark Bülbülleri” konseri ile sevenlerinin karşısında olacak. Türk Halk Müziği Korosu’nun konseri 16 Haziran Cuma akşamı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ücretsiz konser 20.00’de başlayacak. Şef Nuray Polat Gündoğan yönetimindeki THM Korosu konserde; Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin yöresine ait eserleri seslendirecek.