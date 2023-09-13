Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için Akseki yayla yollarında bakım ve genişletme çalışması yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Muhittin Böcek’in planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefi doğrultusunda, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Akseki’nin yayla yollarında bakım onarım çalışmalarına devam ediliyor. Kırsal Hizmetler ekipleri tarafından Süleymaniye Mahallesi’nin “Hadım” yayla yolunda malzemeli bakım, onarım ve şarampol açma çalışmaları tamamlanırken, Yarpuz Mahallesi’nin yayla yolu açıldı. Diğer yandan; Sadıklar, Taşlıca, Cemerler, Erenyaka, Mahmutlu ve Aşağıaşıklar mahallelerinde ikamet eden vatandaşların aktif olarak kullanmakta olduğu Geyran yayla yolunda da bakım, onarım ve stabilize çalışmalarına başlandı. Pınarbaşı, Çaltılıçukur, Çukurköy, Güçlüköy mahallelerinde ikamet eden vatandaşların yoğun olarak kullandığı Softalar, Salamut, Morca, Evlek yayla yollarında ise çalışmalar devam ediyor.