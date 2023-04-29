Akıllı kavşak düzenlemeleriyle trafiği daha akıcı ve güvenli hale getirmeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir uygulama da Bağbaşı Mahallesi’nde hayata geçirdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli genelinde sürdürdüğü ulaşım projelerini birer birer hayata geçirmesinin yanı sıra hızla artan araç ve nüfus sayısına da yeni önlemler almayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, akıllı kavşak düzenlemeleriyle trafiği daha akıcı ve güvenli hale getirmeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Bağbaşı Mahallesi’nde önemli bir ana arter konumunda olan Yunus Emre, Kılıçaslan ve Tekelipınar caddeleri ile 1021 sokağın kesişiminde akıllı kavşak düzenlemesine başladı. Bölgenin trafik yükünü önemli ölçüde çeken noktada yapılan akıllı kavşak düzenlemesiyle, trafik daha güvenli ve akıcı olacak. Çalışmalar kapsamında ayrıca caddede bulunan açık su kanalı da döner kavşağın içerisine alınarak daha da güvenli hale getirildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, akıllı kavşak düzenleme çalışmasını inceledi. Başkan Zolan’a Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni, Bağbaşı Mahalle Muhtarı Erkan Duran ve beraberindekiler eşlik etti.

Burada çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Osman Zolan, proje hakkında bilgi aldı. Bağbaşı Mahallesi’nde hayata geçirdikleri akıllı kavşak düzenlemesiyle güzergahın daha güvenli, akıcı ve konforlu olacağına dikkati çeken Başkan Zolan, Denizli'nin ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiklerini belirterek, "Burada yaptığımız akıllı kavşak düzenlemesi ile trafiği daha güvenilir, konforlu ve akıcı hale getiriyoruz. Bölge trafiği daha da rahatlayacak. İnşallah çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız. Denizli’mize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.