Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Göç ve Göçmen Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliğinde, Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) katkılarıyla, hizmet alanı içerisindeki engelli bireylere yönelik sosyal hizmet etkinlikleri kapsamında Payhane Cafe’de “Teraryum Atölye Çalışması” gerçekleştirildi.ADANA (İGFA) - Özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik etkinlikte renkli çalışmalar ortaya çıkarken, engelli bireylerin sosyalleşmesi ile katılımcıların tanışması, güzel bir gün geçirmeleri amaçlarına ulaşıldığı gözlendi.

Atölye masaları etrafında engelli bireyler ve aileleri kendi tasarımları olan teraryumları el emekleri ile yaparak gün sonunda birbirlerine hediye ettiler.

Engelli bireylerin toplumsal katılımının desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen atölye çalışmasının ardından aileler çok mutlu bir şekilde etkinlikten ayrılarak, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin araçları ile evlerine bırakıldılar.

Önümüzdeki dönemde de Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca toplumun her kesiminden dezavantajlı gruplara yönelik yapılan sosyal uyum etkinlikleri hayata geçirilmeye devam edecek.