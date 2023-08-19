Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği iş birliğiyle ‘Farkındalık Yaz Şenliği’ düzenlendi. 300 kişinin katıldığı etkinlikte; nefes egzersizi, yüz boyama ve resim yapma gibi aktiviteler yapıldı.ANKARA (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çubuk Belediyesi ve Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe 300 kişi katıldı.

NEFES EGZERSİZİNDEN YÜZ BOYAMAYA

Etkinlikle ilgili bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Çubuk Aile Yaşam Merkezi İdarecisi Fatma Yılmaz, şunları söyledi:

“Bugün Çubuk Abad Parkı’nda, Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği ve Çubuk Belediyesi ile birlikte Farkındalık Yaz Şenliği düzenledik. Etkinliğe 300 kişi katıldı. Amacımız, engelli engelsiz diye ayırmadan tüm insanların birlikte bir şeyler yapabileceğini göstermek. Nefes egzersizi, resim yapma, mini konser ve yüz boyama etkinliği yaptık.”

Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği Başkanı Fadime Karan ise, “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çubuk Belediyesi’ne katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.