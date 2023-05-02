Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Yelten Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanlığı’na 4 ton kapasiteli 2 süt tankı desteği verdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerelden kalkınma hamlesiyle üreticiye desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, hayvancılık ile uğraşan vatandaşların şartlarını kolaylaştırmak için yoğun bir çaba harcıyor. Ekipler, üreticilerin elde ettikleri sütlerin daha iyi şartlarda ve daha sağlıklı bir ortamda muhafaza edilebilmesi için Korkuteli Yelten Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanlığı’na 4 ton kapasiteli 2 süt tankı teslim etti.

Sütün sağımından sonra fabrikaya ulaştırılmasına kadar ki süreçte depolanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Kooperatif Başkanı Himmet Yakar süt tankları için Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Yakar, “Kooperatifimize kazandırılan bu süt tankları sayesinde üreticiler daha çok kapasiteli ve daha sağlıklı süt muhafaza edebilecekler” dedi.