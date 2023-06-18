Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 19 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerine kadar şehirde etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya için yapılan kuvvetli yağış ihtimaline karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 19 Haziran Pazartesi günü şehrimizde yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Metrekareye 21 - 75 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin edilen ve akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlarda yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ekiplerimiz şehir genelinde müdahaleye hazır olarak beklemektedir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Olumsuz durumlarda ALO 185 Çağrı Merkezimiz üzerinde iletişime geçilebilir” denildi.