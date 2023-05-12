Antalya Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel bireylere unutulmaz bir gün yaşattı. Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen gezi etkinliğiyle özel bireyler keyifli bir gün geçirdi.ANTALYA (İGFA) - Yaklaşık 140 farklı türde 1600 hayvana ev sahipliği yapmasıyla ünlü olan Antalya Doğal Yaşam Parkı, engelli bireyleri ağırladı. Tüm dünyada engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması ve farkındalık yaratılması amacıyla kutlanan 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle özel bireylere yönelik etkinlik düzenlendi. Parkta yapılan etkinlikler sayesinde özel bireyler doğal yaşamın bir parçası oldu.

Gezi sırasında engelli bireyler, parktaki çeşitli hayvanları görme ve doğayla iç içe olma fırsatı buldular. Zürafa, aslan, fil ve kuşlar gibi farklı türlerin yer aldığı parkta, katılımcılar eşsiz bir deneyim yaşadı. Bu özel gezi, özel bireylerin doğal yaşamla bağ kurmalarına ve doğanın sunduğu güzellikleri deneyimlemelerine imkan sağladı.