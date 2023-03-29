Bursa’da kesintisiz ve rahat bir ulaşım için akıllı kavşaklardan yeni yolların yapımına kadar şehrin bir çok noktasında projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Yolu Filament Kavşağı’ndaki çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.





Bursa’nın ulaşım sorununa köklü çözümler getirebilmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kalıcı projeler üreterek trafiği rahatlatmayı hedefliyor. Bu kapsamda Mudanya istikametinden gelen araçların Akpınar Mahallesi’ne ve tekrar Mudanya’ya dönüşü için kesintisiz ulaşımı sağlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Filament Kavşağı’na ilave dönüş kolu kazandırıyor. Zirve saatlerde oluşacak kavşak yoğunluğunun azaltılması ve kesintisiz ulaşımın sağlanması amaçlanırken, bu sayede Filament Kavşağı bütün yönlere ulaşımı kesintisiz sağlayabilecek şekilde dört kollu olarak hizmet vermeye başlayacak.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye yöneticileriyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinin kesişme noktasında bulunan Filament Kavşağı’nda, Mudanya istikametinden gelen araçların Akpınar Mahallesi’ne geçişini sağlayacak ilave dönüş kolu yapım çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Aktaş, söz konusu dördüncü kolun tamamlanmasıyla bölgedeki trafiğin rahatlayacağını belirtti. Ulaşımın ana konularından biri olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi altyapıdan üstyapıya kadar her alanda çalışıyor. Şehrin tüm noktalarına dokunmaya özen gösteriyoruz. Filament Kavşağı’nda yapımı devam eden dönüş kolu sayesinde bölgede kesintisiz ulaşım sağlanacak. Hâlihazırda Akpınar Mahallesi’ne dönüş Emek (Besaş) Kavşağı ile Esentepe Kavşağı üzerinden sağlanıyor. Zaten burası yoğun bir kavşak. Emek Kavşağı, Esentepe Kavşağı ve bağlantı yolları üzerinde oluşan trafik akışını Filament Kavşağı üzerinden vereceğiz. Akpınar Mahallesi’ne ve tekrar Mudanya’ya dönüş için kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. Bittiğinde özellikle bölge, Mudanya-Sanayi istikametinden Akpınar’a dönmek isteyen vatandaşlar çok ciddi rahatlayacak. Çalışma bittiğinde Bursa trafiğine olumlu katkısı olacaktır” dedi.