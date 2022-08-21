Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yaşayan Türk, Arnavut, Boşnak ve Makedon uyruklu 250 Müslüman çocuk, Bursa Büyükşehir Belediyesi, El Hilal Yardımlaşma Teşkilatı ve Üsküp’ün farklı belediyelerinin destekleriyle düzenlenen törende, erkekliğe ilk adımlarını attı.

Tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında Osmanlı coğrafyasında yer alan ülkelerdeki ecdat yadigârı eserleri bir bir ayağa kaldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleni, tarihi Üsküp Kalesi’nde yapıldı. Törene, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, El Hilal Yardımlaşma Teşkilatı Başkanı Behicüddin Şehabi ve çok sayıda davetli katıldı.

Kuran tilaveti ve ilahilerle başlayan programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Türk halkının Balkan coğrafyasına karşı kapısının ve gönlünün her zaman açık olduğunu söyledi. Balkanlarda birçok faaliyet ve restorasyon çalışması yürütüldüğünü belirten Fethi Yıldız, “Biz bunları yaparken, sizlerin bizlere verdiği cesaret bizim için çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti ve Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. 250 çocuğun sünnet olmasına destek olan herkese teşekkür ediyorum. İleride önemli yerlere gelecek olan çocuklarımız, bu merasimi güzel anacaktır. Cemiyetimiz hayırlı olsun” dedi.

El Hilal Yardımlaşma Teşkilatı Başkanı Behicüddin Şehabi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Bursa halkına verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. Sosyal faaliyetlerin yanında kültürel ve eğitim konularında da önemli katkılar sunduklarını ifade eden Şehabi, Bursa’da eğitim görmüş birçok gencin bulunduğunu hatırlattı. Sünnet cemiyetinin bölgede örf ve adetlerin yaşatılmasında önemli rol oynadığını söyleyen Şehabi, cemiyetin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından çocuklar ve gençler tarafından yöresel dans oyunları sergilendi. Törende, Balkan ezgilerinin yanı sıra ‘Bursa’nın ufak tefek taşları’ türküsü de hep bir ağızdan söylendi.