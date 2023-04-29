Şanlıurfa’nın tescilli yöresel lezzetlerinden olan acı tadıyla meşhur isot ekimine başlanıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi seralarında yetiştirilen isot fideleri vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlara dağıtılan fideler havaların

ısınmasıyla birlikte toprakla buluştu.ŞANLIURFA (İGFA) - Adına türküler yazılan Şanlıurfa mutfaklarının vazgeçilmez baharatları arasında yer alan tescilli yöresel lezzetlerinden olan isot için fide ekimine başlanıldı. Tadı, aroması ve acılığıyla bilinen isot, Şanlıurfa’dan dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi seralarında yetiştirilen isot fideleri vatandaşlara dağıtılmaya başlanıldı. Şanlıurfalıların acı telaşı şimdiden başladı. Fidelerini alan vatandaşlar kentin yöresel lezzeti olan isot fidelerini ekmeye başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl vatandaşların hizmetine sunulan Hobi Bahçesi sakinleri dağıtılan fidelerini almaya başladı. Vatandaşlar, Hobi Bahçesinde oluşturulan toprak alanda isot fidelerini toprakla buluşturmaya başladı. Daha önce Patlıcan ve salatalık fidesinin dağıtıldığı Hobi Bahçesi sakinleri isot fidesi ekimiyle kendi seralarını oluşturuyor.

Günün büyük bir bölümünü bahçede geçiren vatandaşlar, kentin tescilli lezzeti olan isot fidelerini ekmeye başladıklarını anlatarak, ‘’İsot Şanlıurfa’nın tescilli yöresel lezzetidir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da isot ekimine başladık. Burada yetiştireceğimiz isotları lahmacun gibi birçok yemekte kullanıyoruz’’ şeklinde konuştular.