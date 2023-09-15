Sel felaketi nedeniyle 6 binden fazla insanın hayatını kaybettiği 10 binden fazla kişinin de kaybolduğu Libya’ya, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üç araç ve 10 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.BALIKESİR (İGFA) - Libya’da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bölgeye arama kurtarma ekibi sevk etti. Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Libya resmi ajansı LANA’nın açıklamasına göre en son Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 6 bine çıktığı, 10 binden fazla kişinin de kayıp olduğunu duyurulmuştu. Bunun üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, bir adet itfaiye aracı, bir adet hızlı ulaşım aracı, çöp konteyneri, içerisinde arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak kritik malzeme ve ekipmandan oluşan bir kamyon gönderdi. İzmir’den gemiyle yola çıkan ekibin cumartesi günü öğlen saatlerinde Libya’da olması bekleniyor.

7/24 HAZIRIZ AFETLERE HAZIRIZ Dünya’da son yılların en büyük sel felaketi Libya’da yaşandığını belirten İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın talimatıyla bir öncü ekip hazırladık. Bu ekibimiz içerisinde üç yıldızlı dalgıç, arama - kurtarma eğitimli 10 personel, 3 araç ve 52 kalem müdahale arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak kritik malzeme ve ekipmandan oluşuyor. Afet bölgesinden aldığımız bilgiler doğrultusunda olası bir talep durumu için planlamamızı hazırlıklarımızı yaptık. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz 7/24 hazırız afetlere hazırdır” dedi.