İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında atıklardan enerji üretimi, HES ve GES gibi projeler ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022’de tükettiği enerjinin yüzde 52’sini bu kaynaklardan karşıladı. Yıl boyunca üretilen 137,5 milyon kilovat saat elektrik enerjisi ile ‘toplam 2 milyon 689 bin 333 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak’ 60 bin 510 ton karbondioksit salınımı engellenmiş oldu.

Küresel ısınmanın yol açtığı sonuçlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemi giderek artan sorunlar arasında yer alırken; iklim değişiklikleri, hava, su ve toprak kirliliği gibi çevresel kirlilikler sadece ülkelerin iç problemi değil dünyanın ortak problemi haline geldi. Bursa da sanayileşmeye bağlı olarak kirlilikten nasibini alırken; Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında bir taraftan çevre yatırımlarına ağırlık verirken diğer taraftan enerji ihtiyacını ‘su ve güneş gibi doğal kaynaklar yanında’ evsel katı atıklardan karşılamaya başladı.

Atıklardan büyük dönüşüm

Bursa’nın 17 ilçesindeki vahşi çöp depolama alanlarını ıslah eden Büyükşehir Belediyesi, katı atık merkezlerinde toplanan evsel katı atıkları hammadde gibi kullanıp ekonomiye kazandırıyor. Bu kapsamda ‘metan gazından elektrik üretiminin yapıldığı’ Yenikent Katı Atık Depolama Sahasında 2022 yılında 67 milyon 337 bin 616 kilovat saat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 44 bin 900 konutun kullanımına eşit bu üretime karşılık, ‘1 milyon 316 bin 800 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak’ 29 bin 628 ton karbondioksit salınımı engellendi. Bunun yanında, Doğu Bölgesi Katı Atık Bertaraf Tesisinde biyogaz enerjisinden 26 milyon 505 bin 760 kilovat saat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 17 bin 670 konutun tüketimine eşit bu üretime karşılık da ‘518 bin 311 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak’ 11 bin 662 ton karbondioksit salınımı önlendi. İnegöl Katı Atık Depolama Sahasında metan gazından 17 milyon 216 bin 726 kilovat saat elektrik üretildi. Yaklaşık 11.480 konutun tüketimine eşit bu üretime karşılık ise ‘336 bin 666 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak’ 7 bin 575 ton karbondioksit salınımı engellendi. Sadece katı atık tesislerinde geçtiğimiz yıl üretilen 110 milyon 60 bin 102 kilovat elektrik enerjisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımında bulunan tesislerde tüketilen elektrik enerjisinin tamamını karşıladı.

Su, güneş ve çamurdan elektrik

BUSKİ Genel Müdürlüğü de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı noktasında 2022 yılında başarılı bir performans sergiledi. BUSKİ bünyesinde 2022 yılında hidroelektrik santrallerinden 14 milyon 50 bin 726 kilovat saat, güneş elektrik santrallerinden 837 bin 145 kilovat saat ve çamur yakma tesisinden 10 milyon 372 bin 60 kilovat saat olmak üzere toplam 25 milyon 260 bin 473 kilovat saat elektrik enerjisi üretildi. Yaklaşık 16 bin 840 konutun tüketimine eşit bu üretime karşılık ise ‘494 bin adet ağaç dikimine eşdeğer olarak’ 11 bin 115 ton karbondioksit salınımı engellendi. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen bu enerji ile BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 15’i karşılandı.

İstasyonlar enerji saçıyor

Burulaş Genel Müdürlüğü’nün metro istasyonlarının çatılarında uygulamaya aldığı güneş enerji santrallerinden, 2022 yılında, 2 milyon 203 bin 38 kilovat saat elektrik enerjisi üretildi. Yaklaşık 1470 konutun tüketimine eşit bu üretime karşılık ise ‘43 bin 66 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak’ 969 ton karbondioksit salınımı engellendi. Üretilen bu enerji ile Burulaş Genel Müdürlüğü bünyesinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 3‘ü karşılandı.

92 bin konutluk enerji

Büyükşehir, ‘BUSKİ ve Burulaş bünyesinde hayata geçirilen yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde’ 2022 yılında toplam 137 milyon 523 bin 613 kilovat saat elektrik enerjisi üretti. Üretilen bu enerji, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarda 2022 yılı içerisinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 52’sine karşılık geldi. Toplam 92 bin 300 konutun tüketimine eşit bu üretimle toplam ‘2 milyon 689 bin 333 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak’ 60 bin 510 ton karbondioksit salımı önlenmiş oldu.

Tercih değil zorunluluk

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olarak her geçen yıl daha da tehlikeli boyutlara ulaştığını, bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının tercih değil zorunluluk haline geldiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak su kaynaklarının korunması, içme suyundaki kayıp kaçak oranının en aza indirilmesi, kente büyük ölçekli parklar kazandırılması gibi pek çok çevre projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Ancak Bursa gibi hem sanayi hem de nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerde karbon salınımı önemli bir çevre sorunu. Bu sorunu aşmanın tek yolu da fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji. Bu konuda da Büyükşehir olarak önemli mesafe kat ettik. Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluş ve iştirak şirketleri bünyesinde 2022 yılı içerisinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 52’sine karşılık gelen bir üretimi yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Böylelikle hem çevreye hem de ekonomiye değer kattık” dedi.