Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği projeler ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesine büyük katkı sağladı. Yıl boyunca düzenlenen destek, yol yardım, eğitim çalışmaları ve sosyal aktivite programları ile ulaşılan özel gereksinimli vatandaşların sayısı 30 bine yaklaştı.

Bursa’da engelli vatandaşların sosyal hayatın her alanında rahatlıkla yer alabilmesi amacıyla birbirinden farklı projeleri devreye alan Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında da özel gereksinimli bireylere yönelik pozitif ayrımcılık politikasından taviz vermedi. Özel gereksinimli bireylerin çeşitli branşlarda mesleki becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak ve engelli ailelerinin gündelik hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen kurslara, yıl boyunca 1858 öğrenci katıldı. Eğitim hizmetleri çerçevesinde bilgisayar, el sanatları, resim, müzik ve halk oyunları gibi derslere katılan engelli bireylerden 208’i halen kurslara devam ediyor.

SOSYAL DESTEK

Bursa’da ikamet edip ‘sosyoekonomik yetersizlikten dolayı’ korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç kişi ve gruplara yönelik farklı sosyal destek programları düzenlendi. İşitme ve takip cihazları, protez-ortez, manuel ve akülü tekerlekli sandalye tedariki, hasta yatağı, hasta bezi, solunum aparatı, glütensiz gıda, Kart16 ve gıda ile afet durumlarında ev eşyası yardımlarını kapsayan destekler kapsamında, 6953 sosyal inceleme yapıldı ve muhtaç kişilere 1742 adet tıbbi malzeme desteği sağlandı. Yine 17 ilçede 650 adet glütensiz gıda paketi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

YOL YARDIM

Engelli bireylerin ulaşım özgürlüğünün kısıtlanmaması amacıyla tekerlekli sandalyelerin tamir ve bakımı, akü değişimi ve yedek parça ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayan Büyükşehir Belediyesi’nin Yol Yardım Hizmeti de (SEYYAH) büyük ilgi gördü. 2 adet hafif ticari araçla mobil olarak sağlanan hizmetten, 2022 yılında 1199 kişi yararlandı. Bunun yanında vatandaşların sorunsuz bir şekilde gezebilmeleri ve akülü araçlarını rahatlıkla şarj edebilmeleri amacıyla, şehrin farklı noktalarındaki dolum istasyonu sayısı 20’ye çıkarıldı. Akülü ve manüel araç kullanan 374 vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşımı da özel liftli engelli araçları ile sağlandı.

TURİZMDEN İSTİHDAMA

Engelli çocuk ve ailelerinin Bursa’nın değerlerini yakından tanımalarına imkân sağlayan ‘Engelsiz Turizm’ projesine katılım giderek artarken, özel gereksinimli bireylerin ‘iş fırsatlarına ulaşarak’ çalışma yaşamına dahil edilmesi amacıyla düzenlenen Engelsiz İstihdam Fuarı’na da 1200 engelli vatandaş katıldı. Bunun yanında, ‘sportif etkinlikler yoluyla’ engelli bireyler arasında işbirliği, paylaşım ve kişilerarası ilişkilerin gelişmesi amacıyla düzenlenen spor etkinliklerine de yıl boyunca 771 kişi katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, danışmanlık hizmetlerinden spor aktivitelerine, eğitim çalışmalarından sosyal desteklere kadar birçok farklı etkinlikle 28 bin 794 özel gereksinimli bireye ulaştı.

ENGELSİZ ŞEHİR BURSA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Engelsiz şehir Bursa’ vizyonu doğrultusunda ‘engelli vatandaşların hizmete erişimi noktasındaki tüm engellerin kaldırılması için’ yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin farklı engellilik durumlarına sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek ve çözüm üretmek için projeler geliştiriyoruz. Engelsiz şehir Bursa vizyonumuz doğrultusunda ‘Bu şehirde engel yok’ diyerek, sorumluluk alanımızdaki kaldırım, yol, üst ve alt geçit, tarihi ve turistik mekanları engelli bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan kullanabileceği hale getiriyoruz” dedi.