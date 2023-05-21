Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Buluşmaları’nda Gri Koç adıyla tanınan başarılı eğitimci-yazar Gökhan Müftüoğlu’nu misafir edecek. Gri Koç, ‘Griden Beyaza başarı’ adlı sunumuyla 22 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00’da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanan Denizlili gençlerle buluşacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de hayata geçirdiği fiziki yatırımların yanında sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Buluşmaları programı kapsamında 22 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00’da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Gri Koç adıyla tanınan başarılı eğitimci-yazar Gökhan Müftüoğlu’nu misafir edecek. Konferansları, eserleri ve başarılı sunumuyla son zamanlarda sadece gençlerin değil her yaştan insanın takip ettiği Gri Koç Gökhan Müftüoğlu Denizlililerle bir araya gelecek. Gri Koç, ‘Griden Beyaza başarı” adlı sunumuyla sınava hazırlık süreci, stresle baş etme yöntemleri, etkili iletişim, sunum teknikleri, beden dili, liderlik, hafıza teknikleri, hızlı okuma ve zaman yönetimi gibi konularda çok değerli bilgileri anlatacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliğe başta YKS’ye hazırlanan öğrenciler olmak üzere tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtildi.