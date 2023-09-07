Sakarya’nın Serdiven ilçesinde 31 yaşındaki kadın, Cadde 54 AVM’nin içinde yer alan dairenin banyosunda ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olay ile alakalı inceleme başlattı.

Cadde54 Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan apart dairelerde yaşanan olayda 31 yaşındaki Bahar Keskin isimli kadın arkadaşı tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk inceleme neticesinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Keskin’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezine kaldırıldı. Polis ekipleri hususa ilişkin inceleme başlattı.