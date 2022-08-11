Sinanbey Mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ercan B. yönetimindeki 34 DNZ 759 motosiklet, karşı yönden gelip sokağa manevra yapan Mehmet A. yönetimindeki 16 BOR 86 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.