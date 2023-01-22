Kemalpaşa mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi üzerinde ciple çarpışan elektrikli bisiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mahmut Esat Bey Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa D. yönetimindeki 16 AUH 221 plakalı ciple ara sokaktan yola çıkan Mustafa Ö. (16) yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kaza sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü ile arkasında oturan Enes Ş. (17) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.