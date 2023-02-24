Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Suriye uyruklu sürücü Haid E. yönetimindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yanında seyir halinde olan sürücü Muhammed T. yönetimindeki 06 GYP 02 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletin sürücüsü yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.