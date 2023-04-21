Çankırı Belediyesi, bayram hazırlıklarını şehir merkezine ve merkezdeki camilere gül suyu sıkarak tamamladı. Temizlik İşlerine bağlı ekipler, şehir merkezindeki cadde ve sokaklara, şehir mezarlığına ve camilere gül suyu sıktı. Tüm çalışmalarda yaklaşık iki ton gül suyu kullanıldı.ÇANKIRI (İGFA) - Cadde ve sokakları deterjanlı sular ile yıkayan belediye ekipleri, şehre bu kez gül suyu sıktı. İlaçlama araçlarına doldurulan gül suları, çevreye sıkılarak Çankırı’yı gül kokuttu. Uygulama, vatandaşları da memnun etti.

Cadde ve sokakların ardından ekipler, sırt pompaları ile camilere girdi. Dezenfekte edilen camilerin iç mekânlarına gül suyu sıkıldı. Şehir ile birlikte ibadethaneler de bayrama hazırlandı. Çalışmaların şehir merkezinde bulunan 55 camide yatsı namazından sabah namazına kadar devam edeceği bildirildi.