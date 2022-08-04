Bursa-Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren inşaat firmasında meydana gelen olayda üzerine devrilen çadırın altında kalan işçi yaralandı.

Olay Bursa-Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren inşaat firmasında meydana geldi. Süleyman S.(50), çadırın altında çalışmaya başladı. O sırada rüzgardan hareket eden çadır, işçinin üzerine devrildi. Çadırın altında kalan işçi yaralandı. İşçi, arkadaşları tarafından kurtarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.