Çayırova Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi ile Mahalle Gönüllüleri Arama Kurtarma herhangi bir afet durumunda hazır olunması için Ballıkayalar’da eğitim kampı gerçekleştirdi.

Çayırova Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (ÇAK-TİM), eğitim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 6 Şubatta afet bölgesinde yaptığı çalışmalarla takdir toplayan ve birçok canın kurtarılmasına vesile olan ÇAK-TİM, afetlere karşı donanımını arttırmaya devam ediyor. ÇAK-TİM ile Mahalle Gönüllüleri Arama Kurtarma (MAG) ekipleri olmak üzere toplam 100 kişi Gebze Ballıkayalar’da eğitim aldı. ÇAK-TİM ekibinin gerçekleştirdiği ve oldukça verimli geçen eğitimlerde, gönüllüler afetlere karşı bilgilendi. Bir gece 2 gün süren eğitim kampında ÇAK-TİM ekipleri; selde köprü geçişi, selde sedye taşıma, yüksek açılı iniş, ipler ve düğümler, arama kurtarma malzemeleri tanıtımı, telsiz kullanımı ve daha birçok konuda eğitim aldı. ÇAK-TİM ekip lideri Hüseyin Narman, eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini ve ÇAK-TİM olarak her türlü zorlu göreve hazır olduklarını vurguladı.