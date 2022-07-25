İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çayyaka Mahallesi Muhtarı Sami Çakmak, görevinden istifa etme nedenini açıkladı.

Çakmak, “31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Çayyaka Mahalle muhtarlığı görevine getirildim. Yerel seçimler sonrası gerçekleşen muhtarlar derneği başkanlığı seçimlerinde, kıymetli muhtarlarımızın teveccühü ile İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevine seçilmiştim. Çok severek ve isteyerek yapmış olduğum bu görevlerden bugün itibari ile istifa etmiş bulunmaktayım. İstifa sebebim ise sosyal güvencem ile alakalıdır. Kamu oyunun bildiği gibi bir EYT konusu meclisimizin gündemine gelmiştir. Bu sebepten dolayı emeklilik haklarımdan ciddi bir kayıp oluşmaktadır. Ailemin ve kendiminde geleceğini düşünerek birikmiş yıllarımın zayi olmaması adına yapmaktan zevk ve mutluluk duyduğum muhtarlık görevimden ve muhtarlar derneği başkanlığı görevimi şartlar gereği bırakmak zorunda kaldım. Çayyaka Mahallemize ve ilçemize hizmet etmekten bir adım bir geri durmayı düşünmüyorum. Muhtarlık ve başkanlık unvanım olmasa bile her problemin çözümü için aynı istek ve arzu ile devam edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın.”