Bursa’nın İnegöl ilçesinde Furkan G., çalınan motosikletini arkadaşlarından kurduğu ekiple, dedektif gibi iz sürerek buldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Kurban Bayramının 1. günü Yeni Mahallede bir evin bahçesinde meydana geldi. Furkan G.’ye ait 16 BDD 619 motosiklet, evinin önünden çalındı. Olayın ardından harekete geçen genç, arkadaşlarının desteği ile hırsızın peşine düştüler. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen gençler, şüpheliyi tespit ettiler. Takip sonucu Fatih Mahallesi Cemre sokakta bir evin bahçesine girdiğini fark eden gençler, polise haber verdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri çalınan motosikleti buldular. Parçalanmak üzere bulunan motosiklet sahibine teslim edilirken, polis ekipleri şüpheli Durmuş S.’yi arıyor.