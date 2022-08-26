Park Caddesi üzerinde çalıntı motorla gezen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Park Caddesi üzerinde plakasız motosikletle gezen şahsı fark eden polis ekipleri, motosikleti durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü Park Caddesi ile Pazar Sokağın kesişimin de ekipler tarafından yakalandı. Polis ekipleri plakasız motosikleti sorguladıklarında çalıntı olduğu bilgisine ulaşırken, motosikletle gezen E.Ç. gözaltına alındı.

Motosiklet çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, E.Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.