İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 90 bin çalışanı, kurum tarafından bayramlarda kendilerine ikram edilen kutu çikolatalardan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde felaketi yaşayan Hatay Kırıkhan’daki bir okulun yeniden inşası için vazgeçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, 90 bin İBB çalışanın katkılarıyla yıkılıp, yeniden inşa edileceğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde felaketi yaşayan Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yeniden inşa edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugünkü Hatay ziyaretinde rotasını Kırıkhan’a kırıp, yeniden inşa edilecek okulda incelemelerde bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve Seyit Torun ile CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de İmamoğlu’na Kırıkhan ziyaretinde eşlik etti. İmamoğlu, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk ve Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Ceylan tarafından bürokratik süreçle ilgili bilgilendirildi. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’tan hazırlanan projeyle ilgili bilgiler alan İmamoğlu, yeniden inşa edilecek okulla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“ONLARIN İBB BAŞKANI OLMAKTAN İFTİHAR EDİYORUM”

“Milli Eğitim Müdürlerimizle de istişare ettik. Burada, Valiliğimize daha önce yaptığımız başvuruda, bir okul yapmayla ilgili niyetimizi beyan etmiştik. Bu aslında hayırlı bir niyet, çünkü şöyle bir manevi tarafı var: İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 90 bine yakın çalışanının, onların emeğiyle bu iş var olacak. Çünkü bence çok simgesel bir karşılık ortaya koydular. Bayram çikolatalarının, 90 bin kapasiteli bir kurumdaki karşılığı, böyle bir okul yapabiliyor. Onlar, böyle bir şeyden feragat ederek, emekçi dostlarımızın bu depremde hasar görmüş, yara almış, canı yanmış hemşehrilerimize, insanlarımıza bir hizmeti olacak. O açıdan da çok gurur duyduğumuz bir iş. Yeri tespit ettik. Zaten bütün konular Milli Eğitim'imizde, il, ilçe milli eğitim müdürlüğümüzde. Valiliğimiz de onay verdi. Şimdi hızlıca bir tip projesiyle beraber ihaleye çıkılacak. Kurumumuz adına KİPTAŞ süreci yönetecek. Protokoller hazır. Umut ediyoruz, hızlı bir biçimde Eylül 2024-25 dönemine burayı hazır edeceğiz. Zira bir an önce iyi öğrenciler buradan yetişsin, buradaki meslek ihtiyacı olan, iş gücü ihtiyacı olan kurumlarla buluşsunlar. Özel de bir statüsü olan bir okul, müdürümüz bahsetti. Umut ediyoruz, hayırlı hizmetleri olacak. Tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 90 bin çalışanına, bu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum ve onların Belediye Başkanı olmaktan da iftihar ediyorum.”