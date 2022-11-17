Çalışanlara doğalgaz yardımı için Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geçtimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlandı. Yasaya göre işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023'e kadar ilave olarak yapılan aylık 1,000 TL'yi aşmayan ödeme, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

Arka arkaya gelen zamlar sonrasında doğalgaz faturasını ödemekte zorluk çeken çalışanların gözü doğalgaz ve ısınma giderleri için verilecek bin lirada. Haziran ayına kadar çalışanlara toplamda 8 bin liralık destek işverenler tarafından verilebilecek.

ÇALIŞANA DOĞALGAZ YARDIMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Çalışan ve işverenlere sosyal güvenlik desteklerini içeren Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yasaya göre işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023'e kadar ilave olarak yapılan aylık 1,000 TL'yi aşmayan ödeme, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

ÇALIŞANA DOĞALGAZ YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

İşverenin bu ödemeyi, çalışanın aylık ücretine ilave olarak vermesi gerekiyor. Ücretin üzerine 1.000 lira ek ödeme şeklinde yapılması gerekiyor. Elektrik ve ısınma desteğinden özel sektör işyerleri yararlanacak.

Çalışanlara bu ödemelerin yapılması işverenler açısından zorunlu değil, isteğe bağlı. Bundan dolayı tüm özel sektör çalışanları 1000 TL tutarındaki ısınma ve doğalgaz yardımından faydalanmayacak, sadece işverenin 1000 TL ödemek istediği iş yerlerinde uygulanabilecek.