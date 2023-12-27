Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Meclis'e sunduğu, 'çalışma gün ve saatleri' üzerine yapılan grup önerisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda onaylandı. Ülke genelinde çalışma saatleri ve günlerine dair önemli değişiklikler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, milyonlarca çalışanın ilgi odağı haline geldi. Ancak, detaylar henüz netleşmedi ve konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Öneri, aynı zamanda çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesini de içeriyordu. Bu gelişmelerle birlikte, mevcut uzun mesai saatlerinin kısalması beklentisi arttı. Ancak, çalışma saatlerine dair detaylar henüz belirlenmemiş durumda.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun çalışmalarına 16 Ocak Salı günü başlaması beklenirken, çalışma saatleri ve günlerine ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Yasalara göre haftada en fazla 45 saat çalışma süresi belirlenmiş durumda, ancak günlük çalışma süresi 11 saati aşmamalıdır. İşverenler, sözleşme veya işyerindeki uygulamaya göre çalışanların mesai saatlerini 5 gün 9 saat olarak düzenleyebilir. Memurlar için ise haftalık çalışma süresi 40 saat olarak uygulanmaktadır.