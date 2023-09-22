Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde ki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Şefik Aygöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katılım gösterdi. Vali Aygöl gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi alırken yeni çalışmaların faaliyete geçmesi talimatını da verdi. Herkese dokunabileceği yaşlısı, çocuğu fark etmeksizin herkesin yanında olacağını belirten Vali Aygöl, "Devletimizin ve milletimizin vicdan eli olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmalarla yaşlısını da, çocuğunu da ayırt etmeden kucaklayacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanları ile birlikte hayata yeni projeler geçirip herkesin kalbine dokunacağız ve yer edineceğiz" sözlerini kullandı.