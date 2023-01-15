Çalıştırmak istediği otobüsle tarlaya uçtu

Fatih mahallesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan özel halk otobüsü tarlaya uçtu; sürücü yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Fatih mahallesi Gazi Atatürk caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Zafer R.(50),

16 M 06015 plakalı özel halk otobüsünü marşa basıp çalıştırmak istedi. Dakikalarca uğraşan sürücü, başarılı olamayınca yokuşaşağı salarak çalıştırmayı denedi. O sırada sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, yol kenarındaki tarlalık alana uçtu. Sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.