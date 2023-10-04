İzmir'in Bornova ilçesinde, evinde cam kesikleri içinde ölü bulunan Ceyda Yüksel'in (28) ölümüyle ilgili olarak, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Serkan Dindar'ın (43) cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı. Dindar'a verilen 18 yıl hapis cezasında 'haksız tahrik' indirimi uygulandı.

Olay, 20 Ağustos 2020 tarihinde Barbaros Mahallesi 5218'inci Sokak'ta meydana gelmişti. Polise yapılan ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, evde Ceyda Yüksel'in cesedini bulmuştu. Otopsi sonucunda Yüksel'in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu tespit edilmişti.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

İddiaya göre, Ceyda Yüksel ve Serkan Dindar, sosyal medya üzerinden tanışmışlar ve ortak ilgi alanları olan gezi ve kamp aktiviteleri sayesinde sık sık iletişim kuruyorlardı. Serkan Dindar, alkollü olduğu sırada olayı hatırlamadığını belirtmiş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı. Dindar'ın daha önce 'Yaralama' ve 'Trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıkmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Serkan Dindar hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açmıştı. Mahkeme sürecinde Dindar'ın uyuşturucu madde kullanıp sattığı iddiaları da gündeme gelmişti. Son olarak İzmir 6. Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Serkan Dindar 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezayı 18 yıla düşürdü. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan ise sanığa ceza verilmedi. Bu karar, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

SAVUNMALARINA İTİBAR EDİLMEDİĞİNİN ALTINI ÇİZDİ

Mahkeme, Dindar'ın savunmasına itibar edilmediğini ve ölümün intihar olmadığını vurguladı. Gerekçeli kararda mahkeme heyeti, sanık Dindar'ın Yüksel'in ölümünün intihar sonucu olduğu iddialarına itibar etmedi. Ayrıca, Dindar'ın cinsel yakınlaşma isteğinin reddedilmesi üzerine çıkan tartışmanın evin içinde sürdüğünü belirtti. Sanık Dindar'ın tahrik altında olduğu ve bu tahrikin ölüme yol açacak şekilde davrandığı da mahkeme tarafından dile getirildi. Bu nedenle 'haksız tahrik' indirimi uygulandı. Öte yandan, Dindar'ın uyuşturucu kullanıp satmakla ilgili bilgiler verdiği belirtilse de 'Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan ceza verilmedi. Bu kararın ardından Dindar'a verilen hapis cezası onandı ve tahliye talebi reddedildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararına itirazları reddederek, Dindar'ın 'Kasten öldürme' suçundan aldığı cezanın hukuka uygun olduğuna ve işlemlerde eksiklik bulunmadığına karar verdi. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı.