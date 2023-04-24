Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları Cam Seyir Terası, Ramazan Bayramı’nda doğal dokusu ve eşsiz manzarası ile en çok tercih edilen noktalardan birisi oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Cam Seyir Terası yolunun yüzde 75’ini de tamamladı.

Balıkesir Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’ndeki Kazdağları’nın 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu’na inşa edilen Cam Seyir Terası Ramazan Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı. Kazdağları’nın zenginliğini ve güzelliğini en iyi şekilde tanıtmak amacıyla doğal dokuya uygun bir şekilde inşa edilen Cam Seyir Terası, 3 günlük bayram tatilinde bol oksijeni ve eşsiz manzarası ile en çok tercih edilen noktalardan birisi oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde bölgeye kazandırılan seyir terası; bölge turizminin güçlendirilmesi ve dört mevsim boyunca turizm faaliyetleriyle geceleme oranının artırılmasına katkı sağlıyor.

Yolun yüzde 75’i tamamlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yaklaşık 4 kilometrelik engebeli toprak yolun yüzde 75’ine kilit parke taşı döşedi. 6 metre genişlikteki bu yol sayesinde yerli ve yabancı turistler cam seyir terasına özel araçları ile daha kolay ulaşabilecek. Yolun diğer yarısında çalışmalarını sürdüren ekipler, yaz sezonuna kadar çalışmaları tamamlayacak.

Çok keyifli bir deneyim

Cam Seyir Terasında vakit geçirmenin oldukça keyifli olduğunu dile getiren vatandaşlar, “Şahindere Kanyonu’na böyle güzel bir alanın kazandırılmasında büyük emeği olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ederiz. Burada çocuklarımızla güzel bir vakit geçiriyoruz. Hem doğanın eşsiz güzelliklerini fotoğraflıyoruz hem de manzaranın keyfini çıkarıyoruz. Balıkesir’e yolu düşen herkesin buraya uğramasını tavsiye ediyoruz” açıklamasında bulundular.