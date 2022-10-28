İnegöl’de bunalıma giren bir kişi, çamaşır suyu içerek intihara teşebbüs etti.

Edinilen bilgilere göre olay Burahaniye Mahallesi Çakmak Sokakta meydana geldi. Ailesi ile sorunlar yaşadığı öne sürülen M.K. (26), çamaşır suyu içerek intihar etmek istedi. Bir süre sonra fenalık geçiren genç kadın ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.