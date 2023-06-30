Psikolojisi bozuk olduğu iddia edilen bir kişi camdan sarktıktan sonra kendini yukarı çekmeye çalıştı. Daha fazla tutunamayan şahıs aşağıya düşerek ağır yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Psikolojik problemler yaşadığı iddia edilen 37 yaşındaki M.B. camdan aşağıya sarkarak kendini atmak istedi. Çevredekileri M.B.’yi ikna etmek için yoğun çaba harcadı. Bir süre sonra kendini yukarı çekmek isteyen M.B. başarılı olamadı. Daha fazla tutunamayarak sokakta bulunan bir aracın üstüne düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.B. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Camdan düştüğü an kameraya yansıdı

Yaşanan olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde camdan sarkan şahsın bir süre sonra sokakta bulunan bir aracın üstüne düştüğü görülüyor.