Kocaeli’de camide namaz kılarken kalp krizi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Übeyt Uğur (59) dün yatsı namazını için camiye gitti. Namaz kıldığı esnada fenalaşan Uğur, birden yere yığıldı. Durumu fark eden vatandaşlar Uğur’un yanına giderek, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği anlaşılan Uğur, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Uğur, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uğur’un cenazesi Kartepe 17 Ağustos Camisinde kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Uluışık Caddesi’nde ikamet eden Übeyt Uğur’un, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şoför olarak çalıştığı öğrenildi.