Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Camii'nde çekilen uygunsuz fotoğraf olayıyla ilgili adli süreç devam ediyor. Soruşturma kapsamında, yönetmen Bilal Kısa ve model E.C. hakkında hazırlanan iddianamede, suçlamalar ve ceza talepleri yer alıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri basın ve yayın yoluyla alenen aşağılama' suçlamasıyla şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Bilal Kısa ve E.C.'nin Kocatepe Camii'nde çekilen fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşarak suç işledikleri öne sürüldü.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, her iki şüpheli için de 9'ar aydan 1'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. İddianameye göre, Bilal Kısa ve E.C. 11 Ağustos tarihinde Ankara Kocatepe Camii'ne giderek uygunsuz fotoğraflarını çektiler.

İddianamede, çekilen fotoğraflarda Kocatepe Camii içerisinde farklı sahnelerin kullanıldığı ve bir şüphelinin dini motifleri taşıyan takke ve tespih gibi ögelerle poz verdiği belirtildi. Ayrıca, söz konusu fotoğraf çekimleri sırasında şüphelilerin vücutlarının açık bölgelerinin görünmesinin, İslam dininin temel değerleriyle ve caminin tesettür kurallarıyla uyumsuz olduğu vurgulandı.

Olayla ilgili olarak tutuksuz yargılanan Bilal Kısa ve E.C. hakkında başlatılan adli süreç, mahkeme sürecinin ardından sonuçlanacak ve şüphelilere verilecek cezalar kesinleşecektir.