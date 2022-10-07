Mahmudiye mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana gelen kaza da camiden çıkıp evine giden yaşlı adama otomobil çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaşlı adam hastane de tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlid Kandili nedeniyle yatsı namazını Cami de kılan H. A.(77) camiden çıktı. Mahmudiye mahallesi Park Caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen yaşlı adam cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek istediği sırada seyir halinde olan Y. Ş. (29) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan yaşlı adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.