New Jersey'nin Newark şehrindeki Muhammed Mescidi'nde görevli olan Hasan Şerif, sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir saldırganın silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Saldırı, Masjid Muhammad-Newark Camii'nin önünde 06.00 sularında gerçekleşti.

New Jersey Valisi Phil Murphy, saldırıda hayatını kaybeden imamın Hasan Şerif olduğunu duyurarak, "Dualarım İmam Hasan Şerif ile birlikte" dedi. Vali Murphy, saldırının sorumlularının ve motivasyonunun henüz belirlenmediğini vurgulayarak, şiddet olaylarının arttığı bir dönemde Müslüman toplumun endişelerini anladığını belirtti. Murphy, "Müslüman toplumunu ve tüm inançlardan gelenleri, özellikle ibadethanelerimizin çevresinde güvenli tutmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

New Jersey Başsavcısı Matthew Platkin, yaptığı açıklamada, "Bu soruşturma devam ediyor, ancak şu an itibariyle suçun nefret suçu olduğunu gösteren herhangi bir bilgiye sahip değiliz" dedi. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin New Jersey Sözcüsü Dina Sayedahmed, yaşanan olaya ilişkin büyük endişe duyduklarını belirterek, "İmamın derhal sağlığına kavuşması için dua ediyoruz. Tüm camilerin kapılarını açık tutmalarını, ancak özellikle son dönemde artan Müslüman karşıtı olaylar göz önüne alındığında dikkatli olmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Hasan Şerif, kimliği belirsiz saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.